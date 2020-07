Rete: A Murata il consueto incontro Post Consiglio

Rete: A Murata il consueto incontro Post Consiglio.

Ritorna il consueto incontro Post Consiglio organizzato dal Movimento RETE, questa sera giovedì 30 luglio - ore 21:00 presso la Sala Polivalente di Murata - area ex-tiro a volo sopra la banca. Parleremo dei temi che si sono discussi nell’ultima sessione consiliare: la questione giustizia, la nuova mission di BNS, il Progetto di Legge “Artisti di strada” per aiutare a creare nuovi eventi per il turismo. I Consiglieri di RETE come sempre saranno disponibili a rispondere a tutte le domande e richieste di approfondimento. Se non avete avuto la possibilità di ascoltare il Consiglio questa è l’occasione giusta per capire cosa succede. Vi aspettiamo!

Movimento RETE



I più letti della settimana: