Rete: Alberto Giordano Spagni Reffi nuovo Capogruppo Consiliare

Il Movimento RETE comunica l’avvenuto avvicendamento del Capogruppo Consiliare: il Consigliere Gian Matteo Zeppa verrà sostituito dal Consigliere Alberto Giordano Spagni Reffi. Il Consigliere Zeppa ha richiesto di essere sostituito qualche mese fa per motivi personali, non riferibili alla sfera politica, pur rimarcando la volontà di portare avanti e con la solita dedizione l’impegno politico in generale e per il Movimento. Il gruppo consiliare ha quindi deciso di venire incontro alle esigenze del Consigliere Zeppa e procedere con la nomina del nuovo Capogruppo, che è stato votato unanimemente dal gruppo consiliare stesso e comunicato in seguito a Direttivo ed Assemblea. L’avvicendamento delle cariche, anche in corso di Legislatura, non è una novità per il Movimento che, anzi, ritiene questa pratica importante per consentire un rinnovamento di energie e permettere a più soggetti di formarsi all’interno del contesto Politico ed Istituzionale. Il Movimento RETE, infine, esprime profondo ringraziamento per il lavoro svolto dal Capogruppo uscente Gian Matteo Zeppa, che ha esercitato la carica con grande passione e spirito di abnegazione e, contestualmente, augura buon lavoro al nuovo Capogruppo Alberto Giordano Spagni Reffi.

Comunicato stampa

Movimento Rete

