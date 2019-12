RETE: "Anche dalla maggioranza continueremo a contrastare i potentati"

RETE: "Anche dalla maggioranza continueremo a contrastare i potentati".

“Se ci saranno regie esterne, dirette da gruppi di potere, sull’operato del nuovo governo, ne diventeremo i peggiori nemici.”

Così ieri si è espressa la lista “Libera”, in conferenza stampa.

Ringraziamo Libera per questa dichiarazione: l’intransigenza delle opposizioni verso condotte dei governi tendenti non al bene collettivo ma ad interessi privati, è una garanzia democratica indispensabile.

Avete vissuto sulla vostra pelle, comprendendolo solo a giochi fatti, quanto siano potenti e capillarmente forti i faccendieri che planano attorno alla Repubblica con l’intento di spolparla.

Quanto a noi, ci troveremo per la prima volta al governo, con un alleato scomodo sia per storia sia per peso, che tuttavia rispecchia il volere democratico del nostro paese.

Ci siamo sempre contraddistinti per aver vigilato e combattuto contro i gruppi di potere, interni ed esteri, che aggredivano il paese, la sua economia, i suoi strumenti del diritto. Lo abbiamo sempre fatto con i pochi strumenti che, a San Marino, la politica mette a disposizione delle opposizioni, trattate spesso come un peso.

Abbiamo sempre contrastato i potentati fino a prendere denunce veicolate proprio da chi era ingranaggio del piano ordito contro il paese. Denunce spesso strumentalizzate politicamente non per ribattere ai gruppi di potere che abbiamo fermato, ma per mettere in un angolo noi.

Non faremo altrettanto. Garantiremo tutela legale a chi nel corso di attività di attacco al malaffare verrà denunciato dai gruppi di potere che sempre (non oggi, non negli ultimi tre anni, ma sempre) si insinuano nella politica a scapito del pubblico interesse.

Ci impegniamo, contro tali gruppi d’interesse, a combattere al vostro fianco perché siamo consapevoli che anche in questa legislatura questi gruppi di potere (solo punzecchiati, mai veramente aggrediti al contrario di quanto ingenuamente qualcuno pensa) faranno il loro gioco e troveranno politici disponibili ad assecondarli. In maggioranza come in opposizione.

Ci impegniamo a portare in maggioranza la nostra opera di controllo e bonifica iniziata 7 anni fa, oltre a rilanciare il paese su fondamenta di legalità ed in assenza di favoritismi. Se Libera non farà parte del governo non significa che il suo ruolo non sia determinante. Noi saremo a disposizione e non ci gireremo dall’altra parte nel momento in cui emergeranno criticità ma ci faremo portavoce al governo per impedire che possano avere respiro.



Comunicato stampa

Movimento RETE





