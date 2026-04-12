Rete boccia la Pianificazione Strategica Territoriale: "Compromesso al ribasso per compiacere gli interessi democristiani"

In campagna elettorale Libera prometteva un nuovo PRG, oggi che ha la delega per poterlo fare non lo fa. Al suo posto arriva una Pianificazione Strategica Territoriale, firmata Matteo Ciacci, che lascia vaste praterie a discrezionalità, interpretazioni e speculazioni. È il solito ritornello: un compromesso al ribasso per compiacere gli interessi democristiani. Ancora più grave è il fatto che il Territorio sia uno degli ambiti in cui la politica ha dato il peggio di sé: interessi particolari, clientelismi e prebende per pochi caricate sul conto della collettività. Da un partito di sinistra ci si aspetterebbe una vera discontinuità contro queste pratiche. In Commissione è emerso con chiarezza che il testo non riduce affatto il potere discrezionale della politica, anzi. Addirittura rende possibile costruire su aree a dissesto idrogeologico, in barba alle battaglie portate avanti da Libera nella scorsa legislatura. Ciliegina sulla torta è la “funzione H”, pensata meritoriamente per studentati, co-housing e comunità abitative che - in mancanza di vincoli seri – spalanca un portone a operazioni speculative. Un rischio talmente concreto che, dopo un imbarazzante tentativo di diniego, lo stesso Segretario Ciacci ha innestato la retromarcia, accettando i correttivi dell’opposizione. Ma SuperCiacci, tra una televendita e un’apericena, riesce a dare almeno una sbirciata ai provvedimenti che presenta? Evidentemente no, e la sua maggioranza non lo aiuta. Avevamo chiesto regole molto più stringenti: vincoli di inalienabilità più robusti e il mantenimento della destinazione d’uso per 50 anni, invece che per i ridicoli 10 inizialmente previsti. Alla fine il compromesso ha alzato la quota a 20 anni, confermando come i nostri dubbi fossero pienamente fondati. Per RETE il territorio non può essere lasciato alla discrezionalità politica, né diventare merce di scambio per i soliti favoritismi. Le pratiche affaristiche-speculative lasciamole ad altri, non è “roba di sinistra”! E il cambio di passo? E l’alternativa dopo decenni di malversazioni pubbliche per interessi privati? È proprio vero, chi va con lo zoppo…

C.s. - Rete







