Rete. Come agiscono le ecomafie sugli scenari mondiali e su quelli nostrani Serata pubblica di RETE presso la Sala Polivalente di Murata, giovedì 16 novembre, ore 21

Rete. Come agiscono le ecomafie sugli scenari mondiali e su quelli nostrani.

Countdown per la serata di RETE dedicata alle ecomafie. Giovedì 16 novembre alle 21.00, presso la Sala Polivalente di Murata (sopra la banca - zona ex tiro a volo), illustri relatori spiegheranno un tema assai complesso, le cui conseguenze si riverberano innanzitutto sull’ambiente, ma anche sulla vita della popolazione. Introduce il dibattito Adele Tonnini, Consigliere di RETE, che chiarirà le motivazioni del tema scelto per la serata e l’impatto su San Marino. Di seguito, Francesco Maria Amoruso, Presidente onorario della PAM (Assemblea Parlamentare del Mediterraneo), illustrerà le ripercussioni delle attività mafiose nell’area mediterranea e quali azioni sono state intraprese per contrastarle. Sarà quindi la volta di Gennaro Migliore, già presidente PAM, che spiegherà come gran parte dei proventi delle attività criminali siano utilizzati anche per finanziare il terrorismo. Infine, Patrick Wild, vice Presidente del Gruppo Antimafia Pio La Torre di Rimini, descriverà come le ecomafie agiscono sul nostro territorio portando esempi realmente accaduti. Molto spesso, attività criminose si svolgono proprio sotto i nostri occhi e neppure ce ne accorgiamo: capita di venire a conoscenza di fatti incresciosi quando sono già accaduti perché emergono dai giornali o dalla tv. È importante invece comprendere come agiscono le ecomafie e quali anticorpi sono necessari per prevenirle e combatterle, perché poi i disastri ambientali li paghiamo tutti, a livello economico e di salute pubblica, senza contare l’attacco e l’infiltrazione delle istituzioni democratiche.

Movimento RETE

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: