Rete: Confuorti colpisce ancora

Il già “fantomatico” finanziere materano Francesco Confuorti continua con la sua campagna di intimidazione giudiziaria nei confronti degli esponenti di Rete e delle Istituzioni sammarinesi. Non pago di avere denunciato in Lussemburgo Elena Tonnini per avere smascherato i suoi piani in Consiglio, Confuorti – su cui pende una condanna a sei anni di prigionia in primo grado per vari reati e di un rinvio a giudizio per associazione a delinquere – ci ha provato ancora, questa volta prendendo di mira il Consigliere Matteo Zeppa, colpevole di avere detto la verità ricordando il ruolo di Confuorti in alcune delle più torbide vicende politico-finanziarie dell’ultimo decennio, verità circostanziate anche da due relazioni della Commissione d’Inchiesta sulle crisi bancarie. Purtroppo per Francesco Confuorti, sono finiti i tempi in cui la cricca di Banca CIS spadroneggiava in Tribunale e, così, la denuncia è stata prontamente archiviata, in quanto chiaramente infondata. Al nostro compagno Matteo Zeppa vanno la nostra solidarietà e l'apprezzamento per l’opera di divulgazione della verità condotta. A Francesco Confuorti diciamo, ancora una volta, che non è costume di Rete e dei suoi esponenti lasciarsi intimidire, neppure da un soggetto della sua risma: invece di andare in Tribunale per denunciare Consiglieri colpevoli di fare il proprio dovere, lo invitiamo a presentarsi – per una volta! – di fronte all’Autorità Giudiziaria per rispondere dei gravi reati che gli vengono contestati.

cs RETE