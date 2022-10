Rete Consolare, Billi (Lega): vertice per il potenziamento degli organici

“Dopo gli importanti risultati ottenuti nella scorsa legislatura, continuo a lavorare per realizzare il mio programma elettorale e potenziare la Rete Consolare. Ho avuto un incontro al vertice con il Ministro Plenipotenizario Maria Luigi Vignali della Direzione per gli Italiani nel Mondo e altri funzionari ai massimi livelli della Farnesina. Abbiamo discusso alcune modalità che si potrebbero usare per potenziare i servizi consolari, in particolare l’aumento del personale di ruolo, dei contrattisti e dei digitatori. L’aumento del personale di ruolo, sebbene sia la strada da preferire, richiede dei tempi molto lunghi per i concorsi. Invece l’aumento dei contrattisti permetterebbe di avere personale aggiuntivo in tempi più veloci, ma comunque non prontamente disponibili. I digitatori invece possono essere presi in tempi più rapidi e lavorare nei consolati che si trovano in situazioni più critiche per recuperare gli arretrati. Per questo ho proposto durante questo vertice di iniziare subito il potenziamento della Rete Consolare con i digitatori, ed in parallelo avviare le procedure per nuovo personale di ruolo e contrattisti. Mi sono già attivato per gli opportuni finanziamenti e lavorerò anche in sede di Legge di Bilancio appena il nuovo Parlamento si sarà insediato ed il nuovo Governo sarà in carica. Ringrazio la Farnesina per l’incontro costruttivo e la disponibilità.” - dichiara l’On.Simone Billi, unico eletto del Centro Destra nella Circoscrizione Estero-Europa.

Cs Simone Billi