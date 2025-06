RETE continuerà a pretendere verità e giustizia.

La sentenza di appello arrivata ieri ha confermato quanto già deciso in primo grado: un anno di condanna per l’ex Segretario alle Finanze Simone Celli, quattro anni per il giudice Buriani, oltre al risarcimento dei danni.

Fa impressione tuttavia constatare come certa politica continui a restare in silenzio.

Far finta di niente non basta a cancellare le responsabilità.

E non basta nemmeno parlare solo delle responsabilità penali — pur fondamentali — senza affrontare quelle politiche.

Qualcuno ha permesso che un giudice si trasformasse nel braccio operativo di un gruppo di potere.

Qualcuno ha consentito che un Segretario alle Finanze fosse al servizio di interessi privati.

Qualcuno, dentro l’Aula, ha visto e si è girato dall’altra parte?

Buriani e Celli sono solo la punta di un iceberg?

RETE ha combattuto una dura battaglia contro questo gruppo di potere e continuerà a pretendere verità e giustizia.



Comunicato stampa

RETE