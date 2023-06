Rete: Cosa farà il Governo a breve?

La politica può anche decidere di fermarsi per il prossimo anno, ma il mondo e San Marino non si fermeranno. Per i cittadini continueranno ad esserci i problemi quotidiani e il nostro Paese avrà sfide sempre più complesse e impellenti da affrontare.

Da cittadini - prima ancora che da rappresentanti delle Istituzioni - ci chiediamo cosa farà il Governo a breve?

Oggi il bilancio perde strutturalmente 70 milioni all’anno, significa che in 5 anni, saranno esauriti i 350 milioni che abbiamo preso in prestito attraverso il debito estero. Il Governo porterà misure che puntino al pareggio di bilancio o che almeno tendano a migliorarne l’attuale disavanzo cercando anche alternative per pagare meno interessi? Saprà gestire la cartolarizzazione in maniera oculata anche rispetto alla garanzia che lo Stato dovrà fornire e soprattutto rispetto ai costi di recupero crediti?

Con il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti si prevedranno aumenti lineari uguali per tutti incrementando così la spesa corrente, o si sapranno formulare proposte contrattuali che possano andare a mitigare ed incidere su privilegi e sprechi esistenti all’interno della Pubblica Amministrazione? Verranno portati provvedimenti che recepiscano le indicazioni evidenziate dalla relazione antimafia andando a diversificare ed intensificare i controlli al momento del rilascio di nuove licenze nei settori sensibili del commercio, dove oggi sono presenti le maggiori storture che causano ingenti danni all’erario dello Stato oltre che d’immagine per il Paese?

Alla luce anche dei provvedimenti giudiziari di questi giorni che vedono coinvolti Confuorti - Grandoni - Guidi - Buriani e che il Giudice stesso definisce “associazione a delinquere” verranno portati provvedimenti che vadano ad aumentare le pene per i reati di dissesto bancario e traffico di influenze, come previsto anche dall’ultima legge di bilancio?

Si continueranno a difendere i propri fortini e orticelli oppure si avrà il coraggio di scardinare un sistema malato?

Questi sono solo alcuni dei temi da trattare e su cui bisogna parlare chiaro e fare un atto di verità nei confronti della cittadinanza. In questi anni RETE ha lavorato tanto affinché venissero affrontati e portati a termine nell’interesse del Paese ma abbiamo spesso riscontrato forti resistenze e chiusure che ci hanno portato, alla fine, a lasciare il Governo.

Questo Governo tirerà a campare un altro anno? Solo il tempo potrà dircelo, ma intanto il Paese, che ha bisogno di riforme e atti coraggiosi, si spegne.



Comunicato stampa

Movimento Civico Rete