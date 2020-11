Rete da appuntamento alla serata post consiglio a Borgo Maggiore

Rete da appuntamento alla serata post consiglio a Borgo Maggiore.

Il Movimento RETE dà appuntamento alla cittadinanza per la consueta serata Post Consiglio questa sera 5 novembre 2020 – ore 21:00 presso la sala Ex-Internetional di Borgo Maggiore. Approfondiremo tutti i fatti descritti all’interno della relazione relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta su Banca Cis. Ricordiamo alla cittadinaza l'obbligo della mascherina e che saranno previsti posti limitati nel numero di 49. Se non avete avuto la possibilità di ascoltare il Consiglio Grande e Generale i Consiglieri di RETE saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande. Questa è l’occasione giusta, Vi aspettiamo!

Movimento RETE



I più letti della settimana: