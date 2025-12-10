RETE: Dall'audizione sulla tentata vendita di BSM ci aspettiamo delle risposte chiare

RETE: Dall'audizione sulla tentata vendita di BSM ci aspettiamo delle risposte chiare.

Come richiesto a gran voce dalle opposizioni, domani in Commissione Finanze con l’audizione di Banca Centrale si potrebbe aprire uno spiraglio nella cortina di fumo che avvolge la vicenda sulla tentata vendita di Banca di San Marino e sul giro di tangenti che ha portato ad arresti eccellenti. Un’audizione in seduta segreta, che arriva dopo settimane di silenzi, reticenze e informazioni parziali lasciate malamente trapelare dal Governo. A fronte di un episodio di straordinaria gravità, la volontà sembra essere - come sempre - quella di prender tempo e occultare tutto: i nomi delle persone coinvolte, chi ha spinto per la trattativa, se ci siano e quali le responsabilità politiche. Già nel Comma Comunicazioni dello scorso 29 ottobre i nostri Consiglieri avevano ricostruito i fatti, chiedendo con forza al Governo di affrontare il tema senza tentennamenti. Dall'audizione di domani ci aspettiamo delle risposte chiare, non l’ennesimo tentativo di infilare la polvere sotto il tappeto. Questo è quanto chiede RETE nell’interesse dello Stato e dei cittadini.

Comunicato stampa

RETE

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: