Rete. Dall'aula alla piazza

Un filo diretto con i cittadini. È lo strumento preferito dal nostro Movimento per illustrare nel dettaglio e senza intermediazioni alcuni dei temi politici più importanti. Essere cittadini sembra un concetto scontato, invece è frutto di consapevolezza. Nasce così un intenso programma di serate pubbliche nei Castelli della Repubblica in cui racconteremo non solo i fatti, ma anche le ragioni che li sottendono e le rispettive conseguenze sul Paese, sull’economia, sulle Istituzioni. Sotto il titolo: “Dall’aula alla piazza” sono stati quindi programmati dieci incontri pubblici, durante i quali saranno affrontati con chiarezza i temi relativi alla giustizia, all’economia, alle banche, al territorio, alla sanità, all’istruzione oltre a quelli più squisitamente politici.

Ecco di seguito tutti i dettagli:

martedì 15 ottobre, Domagnano, sala Montelupo

giovedì 17 ottobre, Dogana, Centro Sociale

lunedì 21 ottobre, Murata, sala Polivalente (DIM)

giovedì 24 ottobre, Acquaviva, sala del Castello

lunedì 28 ottobre, Serravalle, sala del Castello

mercoledì 30 ottobre, Borgo Maggiore, sala Ex International

lunedì 4 novembre, Domagnano, sala Montelupo (DIM)

giovedì 7 novembre, Fiorentino, Centro Sociale

lunedì 11 novembre, Dogana, sala Centro Sociale

giovedì 14 novembre, Faetano, sala del Castello (DIM).

Tutti gli incontri sono alle 21:00. I cittadini potranno intervenire con le loro domande e con le loro riflessioni.

Movimento RETE