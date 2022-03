RETE DESK: avviata la stesura del progetto Paese

Il Gruppo RETE Desk dopo aver impostato il Progetto Turismo e dopo aver fatto formazione su economia e investimenti, ha aperto una nuova fase per l’elaborazione di un nuovo Progetto Paese. Il gruppo RETE Desk ritiene che il Paese stia pagando un prezzo elevato, non solo per gli scandali finanziari del passato, ma anche per i vani tentativi di programmazione del proprio sviluppo che non sono partiti dalla valorizzazione delle competenze di cui il Paese dispone. Ritiene, pertanto, indispensabile impostare un progetto di medio/lungo termine che qualifichi le scelte di sviluppo determinando un cambiamento nella politica economica che, partendo dall’entità delle risorse complessive disponibili, faccia uscire il Paese dalla logica del giorno per giorno e dell’improvvisazione. Il progetto pluriennale al quale il gruppo RETE Desk ha cominciato a lavorare si pone il grande obiettivo di risolvere i nodi strutturali dell’economia sammarinese, di definire le specifiche azioni programmatiche, di precisare i soggetti chiamati in causa, di individuare gli strumenti da attivare e i controlli da effettuare. Il Gruppo RETE Desk gradisce idee, contributi e proposte da inserire nel progetto che proporrà al Paese, puoi contattarci a: deskinternational@movimentorete.org.

