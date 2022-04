Rete Desk: formazione e competenze per affrontare lo sviluppo del Paese nel nuovo paradigma mondiale

La pandemia e la guerra hanno stravolto le dinamiche relazionali e commerciali tra gli Stati. La guerra non è globale, ma avrà conseguenze economiche globali, che già si manifestano con i problemi legati alle energie, alle risorse minerarie ed alimentari, all’inflazione, ai cambiamenti climatici. Questa guerra implica una rottura storica delle articolazioni del diritto internazionale. Giocoforza, nella costruzione di un “Progetto Paese” si deve tenere conto di questi nuovi paradigmi. Il gruppo RETE Desk ha iniziato il suo percorso di formazione e a redigere i suoi piani di sviluppo economico nel mese di marzo del 2020, ovvero nel momento in cui si faceva avanti la consapevolezza che niente sarebbe stato più come prima. Tra i primi elementi presi in considerazione, la ridotta capacità di spesa da parte dello Stato. Basandosi su questo assunto, cioè sulla previsione di una congiuntura economica sfavorevole, il gruppo RETE Desk sta predisponendo piani di sviluppo che non prevedono alcun aggravio della spesa corrente, né costi per consulenze capaci di produrre risultati concreti anche nel breve termine. Il gruppo RETE Desk è fortemente convinto che un ottimizzato e ben strutturato utilizzo delle risorse esistenti e la valorizzazione delle competenze sono elementi sufficienti per produrre consistenti aumenti del PIL. San Marino può contare su persone e professionisti, spesso non valorizzati, ma che potrebbero essere validamente recuperati per essere coinvolti verso un fine comune. Il gruppo RETE Desk pensa che i suoi principi fondatori possano rappresentare l’inizio di un percorso non solo di natura tecnica, ma, anche e soprattutto, culturale, quindi di affrontare il nuovo contesto geopolitico che abbiamo davanti con gli strumenti più opportuni. La diffusione di una cultura del riconoscimento del merito, ovvero della valorizzazione delle competenze, è una dinamica sociale imprescindibile per un Paese che progressivamente ha perso la sua competitività. Il Gruppo Rete Desk non è chiuso, chiunque sia interessato può prendere contatto per sottoporre proposte concrete, per stabilire una forma di collaborazione attiva o anche semplicemente per manifestare il suo supporto alla diffusione di una cultura del merito; tramite la nostra pagina Facebook o inviando una mail a: deskinternational@movimentorete.org.

Cs RETE Desk