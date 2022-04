Rete Desk: Incontro Con Associazione Trenino Bianco e Azzurro

Nell'ambito della sua attività riguardante le infrastrutture, il Gruppo RETE DESK ha incontrato una rappresentanza dell'Associazione Trenino Biancazzurro. In tale incontro è stata esaminata l'attività lodevole dell'Associazione ed è stato fatto il punto sul progetto di collegamento meccanico tra San Marino e la Riviera Adriatica. Il Gruppo RETE DESK si è molto interessato al progetto di collegamento di cui il ripristino del percorso Borgo Maggiore-Città, che attraverso le esistenti gallerie, potrebbe essere una prima fase qualificante. Sarebbe molto utile per il flusso turistico, per liberare le cave e le piazze dalle automobili, per far rinascere la zona della vecchia stazione, per creare uno spazio museale alla fine del percorso. L'emozionante visita al vagone ferroviario restaurato, ha completato l'ottimo incontro che è stato utile per conoscere e per condividere la necessità di una infrastruttura per il Paese. Il nostro Gruppo ha intenzione di approfondire e seguire il progetto.

RETE Desk