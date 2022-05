RETE Desk porta a San Marino 9 Università del turismo europee

Le attività del gruppo RETE Desk, i suoi sforzi nella ricerca e nella proposizione di soluzioni ad uno scenario del turismo post pandemico non sono passati inosservati alla comunità accademica internazionale. Il gruppo RETE Desk ha il piacere di comunicare di essere stato contattato dal comitato organizzatore locale dell’“Aceept project week 2022”, per essere coinvolto (e per coinvolgere San Marino) nell’ambito di tale evento. L’Aceept project week è una manifestazione organizzata a cadenza annuale, a rotazione tra varie sedi, rivolto a studenti di atenei e delle scuole politeniche di turismo aderenti al network internazionale ACEEPT (Association des Centres Européens d’Education Professionnelle en Tourisme). A tale associazione aderiscono nove Università europee, che selezionano ogni anno gruppi di studenti per collaborare insieme a progetti legati ad un diverso tema nell’ambito del turismo. L’evento avrà luogo nel mese di novembre 2022 e, all’interno della sua programmazione, il gruppo RETE Desk organizzerà, fungendo a sua volta da relatore, un convegno accademico a San Marino. In tale occasione, i docenti rappresentanti delle nove Università europee (e RETE Desk) relazioneranno a riguardo del tema centrale dell’evento (“Cultural heritage & tourism off-the-beaten track” - patrimonio culturale e turismo fuori dai sentieri battuti), rapportandolo alla realtà sammarinese. L’organizzazione del detto convegno è da intendersi come propedeutica alla promozione dell’immagine a livello internazionale di San Marino presso docenti e soprattutto studenti stranieri di materie legate al mondo del turismo, che nel giro di pochi anni diventeranno presumibilmente professionisti del settore. Si coglie l’occasione per sottolineare che l’organizzazione e la partecipazione attiva a tale evento da parte del gruppo RETE Desk si pone come una ulteriore testimonianza del principio ispiratore di tutte le sue attività, ovvero il principio che solo attraverso lo studio, la ricerca e la conseguente acquisizione di competenze è possibile accrescere la competitività e la reputazione internazionale di San Marino. Il network ACEEPT conta le seguenti nove Università partner:

Belgio: Thomas More University of Applied Sciences - Tourism & Leisure, Business Unit.

Svizzera: HES-SO Valais Haute Ecole de Gestion & Tourisme (Filière Tourisme).

Germania: Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - University of Applied Sciences, Saarland Campus Rotenbühl.

Spagna: University of Zaragoza - Faculty of Business and Public Management.

Finlandia: LAB University of Applied Sciences, Lappeenranta.

Francia: IAE Université de Savoie Mont-Blanc BP 1104 - 73011 Chambéry Cedex, Chambéry.

Italia: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Campus di Rimini.

Paesi Bassi: Breda University of Applied Sciences - Academy for Tourism.

Turkey: Yasar University Izmir.

Se sei interessato ad approfondire le tematiche del turismo, e non solo, sei il benvenuto in RETE Desk: deskinternational@movimento.org.

c.s. Rete Desk