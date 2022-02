Rete Desk si presenta e illustra i suoi obiettivi

Cos’è Rete Desk? Domanda legittima, dal momento che ormai da diversi mesi questa sigla si presenta pubblicamente con iniziative e con comunicati stampa. Il gruppo Rete Desk si è formato su base volontaria per iniziativa di alcuni cittadini attivi in politica, orientati allo studio dei problemi presenti nella comunità sammarinese e alla elaborazione di progetti concreti. Il suo obiettivo primario è la formazione di una nuova classe politica dirigente in grado di uscire dalla “logica degli slogan” grazie all’acquisizione di competenze specifiche, specialmente nei settori economici, da condividere poi con i cittadini e con tutti i soggetti interessati. Le competenze acquisite, e da acquisire, hanno per oggetto il processo di internazionalizzazione di San Marino, all’interno di una visione olistica della struttura sociale. Il gruppo Rete Desk si avvale della collaborazione gratuita di professionisti esterni a supporto di un percorso formativo personalizzato e impostato sulle esigenze di sostenibilità economica e sociale di San Marino. La prima parte di questo percorso ha portato alla redazione di un innovativo progetto per lo sviluppo turistico, che è già stato illustrato al pubblico nel corso di due serate a ciò dedicate. In questi ultimi mesi, è in corso uno studio sulla tematica dell’attrazione e gestione degli investimenti diretti esteri a San Marino. Nel frattempo, si sta impostando la struttura di un progetto economico che si elaborerà in tempi brevi. Entrambi i progetti saranno presentati al Governo, alla Associazioni, alle Parti Sociali e alla cittadinanza, osservando i criteri di comunicazione, trasparenza e rispetto dei ruoli che caratterizza le attività di questo gruppo. Entrambi i progetti non prevedono alcun aumento della spesa pubblica in quanto si basano su una ottimizzata gestione delle risorse esistenti. Escludono spese per consulenze. Il Gruppo Rete Desk non è chiuso, chiunque sia interessato può prendere contatto per sottoporre proposte concrete o per stabilire una forma di collaborazione attiva.

Cs Rete Desk

