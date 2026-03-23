Rete: "Domani in Commissione arrivano due Progetti di Legge che incidono direttamente sulla vita del Paese"

Rete: "Domani in Commissione arrivano due Progetti di Legge che incidono direttamente sulla vita del Paese".

Domani in Commissione arrivano due Progetti di Legge di RETE su temi che incidono direttamente sulla vita del Paese. Il primo riguarda il diritto all’acqua e all’energia e - di conseguenza - l’autonomia energetica. In un contesto internazionale sempre più instabile, i prezzi in folle crescita dimostrano quanto sia rischioso dipendere esclusivamente dall’esterno per i bisogni fondamentali. Rafforzare la nostra indipendenza non è più una scelta strategica tra le altre: è una necessità. Il secondo PdL riguarda il contrasto ai mancati versamenti contributivi e alle distorsioni economiche. Come da anni ribadiamo, un sistema che non garantisce regole e controlli efficaci rischia di penalizzare chi - con onestà e sacrifici - le rispetta e finisce per creare squilibri difficili da correggere. Per questo è importante parlarne. Soprattutto, è importante farlo con serietà, entrando nel merito delle questioni. Da parte nostra c’è piena disponibilità al confronto: siamo pronti a discutere ogni aspetto dei testi, nell’interesse generale del Paese. Ci auguriamo che tutte le forze politiche arrivino in Commissione con lo stesso spirito e che i due Progetti di Legge vengano approvati.

C.s. - RETE

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