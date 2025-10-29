Rete e Demos: "Basta silenzi. Serve chiarezza sull'operazione di vendita della Bsm"

Il silenzio che continua ad avvolgere la vicenda della vendita di Bsm al gruppo bulgaro è ormai inaccettabile. I cittadini hanno diritto di sapere come si è arrivati a questa operazione e quali siano state le reali responsabilità politiche e istituzionali. Come ricordato in Consiglio Grande e Generale, l’Ente Cassa, soggetto pubblico titolare della trattativa, era presieduto da Marco Beccari, padre dell’attuale Segretario agli Esteri Luca Beccari (Democrazia Cristiana). La Vicepresidenza era affidata a Roberta Mularoni, sorella dell’attuale Segretario alla Sanità, anch’ella esponente della DC, e coniuge del Consigliere democristiano Marino Albani. È un dato pubblico che la trattativa si sarebbe interrotta solo dopo l’arresto a San Marino di uno dei soggetti coinvolti nell’operazione. Senza tale evento giudiziario, l’operazione sarebbe probabilmente giunta a compimento. Le domande politiche che poniamo sono dirette e legittime: Perché una vendita così delicata è stata gestita da un gruppo ristretto e omogeneo politicamente? Perché nessuno ha ritenuto di riferire con tempestività nelle sedi istituzionali? Perché si ostina a mantenere il silenzio su una vicenda che coinvolge ruoli pubblici e risorse del Paese? Chiediamo che il Governo venga immediatamente a riferire in Consiglio: tutte le carte vengano rese pubbliche e si chiariscano ruoli, responsabilità e rapporti. La Repubblica di San Marino merita istituzioni trasparenti. La Repubblica merita verità, non omertà. Noi continueremo a pretenderla. In conclusione ringraziamo le autorità di controllo e i presidi di legalità che hanno rilevato gli elementi alla base della indagine che ha fermato la vendita, e tutti coloro che stanno lavorando assiduamente per la tenuta del sistema.

C.s. - Rete - Demos

