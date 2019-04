Rete e Mdsi annunciano la nascita di una lista federata

Il Movimento RETE e il Movimento Democratico San Marino Insieme hanno annunciato nella giornata di ieri la costituzione di una lista federata in vista della prossima tornata elettorale. La decisione di presentarsi in un'unica lista, maturata negli ultimi mesi, ha origine da approfondite riflessioni dei due gruppi e, sopra ogni altro aspetto, dall’ottimo lavoro svolto insieme in questi anni. Presentarsi in un'unica lista alle prossime elezioni è la prosecuzione di un percorso comune iniziato nel 2015. Alla frammentazione sempre più evidente del quadro politico, RETE e Movimento Democratico rispondono con un messaggio di unità e di aggregazione. La lista federata non implica la fusione tra i due soggetti – data l’autonomia che entrambi manterranno – ma si pone come una sintesi tra le due entità per consentire lo sviluppo di un Progetto–Paese tanto necessario quanto atteso. Quella che vede la propria nascita è una lista aperta alla società civile e a tutti coloro che vogliano mettersi in gioco; sarà il primo mattone per la ricostruzione e il rilancio del nostro Paese. Da oggi RETE e Movimento Democratico voltano pagina ed escono dalle consuete dinamiche politiche, nell’intento di garantire un futuro ai sammarinesi e per relegare al passato una maniera vetusta e primitiva di fare politica.

Movimento RETE Movimento Democratico San Marino Insieme