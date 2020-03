Rete: emergenza coronavirus richiede unione e non divisione

La recente crisi sanitaria causata dall’emergenza del coronavirus (COVID-19), non può non essere oggetto di valutazioni. La straordinarietà del momento richiede unione piuttosto che divisione. Riteniamo pertanto che il nostro ruolo politico, in questo momento, debba essere a supporto di chi gestisce l’emergenza a tutela della salute e a sostegno della divulgazione di corrette informazioni alla cittadinanza. Il tempo speso a polemizzare non aiuta a mantenere la serenità all’interno del paese. Sarebbe auspicabile non strumentalizzare politicamente una situazione così eccezionale, che vede l’intero mondo coinvolto, e non solo la nostra piccola comunità, alla ricerca di una univocità di scelte, le più efficaci possibili. Il nostro ringraziamento va al gruppo di coordinamento per l’emergenza, alle forze dell’ordine e a tutto il personale medico e paramedico che con grande dedizione sono impegnati nella gestione e nella risoluzione della emergenza odierna. Esortiamo il paese intero, non solo la politica, a fare squadra e a mettere a disposizione le proprie risorse ed energie per fronteggiare questa emergenza. Movimento RETE