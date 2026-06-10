Rete: "Ennesima fumata nera sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, San Marino sta pagando il prezzo di una gestione politica irresponsabile"

Un altro rinvio, un’altra conferma di quello che RETE denuncia da tempo: San Marino sta pagando il prezzo di una gestione politica irresponsabile, opaca e piegata agli interessi particolari di qualcuno. È evidente che la Bulgaria stia continuando a bloccare il percorso dell’Accordo UE per motivazioni legate alla tentata vendita di BSM: un dossier fondamentale per la Repubblica è finito ostaggio dei soliti “giochini” nel sistema bancario. Non siamo capitati in questa impasse per caso. Le responsabilità sono gravi e colpiscono tutti i responsabili del sistema bancario. Ci sono le responsabilità di una Banca Centrale ignava, che non ha saputo o voluto assumersi la responsabilità di decidere sulla vendita fino all’intervento del Tribunale. Ci sono responsabilità politiche, a partire da quelle della DC, che è dentro la faccenda fino al collo: i parenti di Consiglieri e Segretari di Stato nel CdA dell’Ente, il Segretario Gatti che perorava la vendita ai bulgari in ogni sede e una lotta intestina fra le correnti di Via delle Scalette per decidere - nell’opacità - il destino della Banca. Non meno responsabili sono gli altri Partiti di maggioranza (Libera, PSD, AR, PSRS), che continuano a ignorare la bancarotta morale del governo, rimanendo zitti e a capo chino pur di mantenere le posizioni di potere concessegli dai padroni democristiani. Mentre la DC si arrabatta come può per insabbiare la faccenda (buona fortuna!) e i servili cortigiani tacciono prosternati, la Repubblica di San Marino è sotto il ricatto di un miliardario che, evidentemente, riesce a dettare l’agenda del governo bulgaro, il quale, mentre agisce sotto pressione di un “oligarca”, pretende addirittura di fare lezioni ad altri sullo stato diritto! Un’ingiustizia umiliante, che mortifica San Marino nel silenzio imbarazzato del nostro governo, evidentemente incapace di difendere non solo gli interessi, ma anche la dignità del nostro Paese. Il paradosso, infatti, è che dovremmo uscire da questa crisi affidandoci al Segretario agli Esteri Beccari, che però non è politicamente nelle condizioni di condurre un dialogo diplomatico libero, forte e credibile: troppo esposto dalla vicinanza con chi la vendita di BSM ai bulgari stava provando a chiuderla e troppo condizionato dagli equilibri interni alla DC. RETE ha sempre tenuto una posizione seria, responsabile e costruttiva sul dossier. Abbiamo sempre dato piena disponibilità al dialogo, perché l’Accordo non riguarda un partito o il Governo, ma l’intera Repubblica. Dopo due anni e mezzo, però, non esistono alibi: non possiamo restare in silenzio o pazientare oltre. Noi non possiamo accettare che la Repubblica si pieghi agli interessi di un privato, né che quindici anni di trattativa con l’UE vadano in fumo per il ricatto infame di un oligarca miliardario. Per il Segretario Beccari e per il governo la sorte è segnata: raccogliere i cocci e, poi, andarsene. I partiti di maggioranza devono assumersi la responsabilità di questo fallimento perché, mentre qualcuno prova ancora a salvare la faccia, San Marino rischia di pagare un prezzo altissimo: restare isolata, ostaggio di chi ha messo i propri interessi particolari davanti a quelli del Paese.

C.s. - RETE







