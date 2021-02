Rete: Fmi, una promozione giunta in uno dei momenti più difficili

Il Fondo Monetario Internazionale promuove il Governo sammarinese. Una promozione giunta a pieni voti e in un momento tra i più difficili della storia di San Marino, a dispetto del perdurante dramma pandemico e delle relative conseguenze a livello sanitario, sociale ed economico. L'aggiornamento dello staff del FMI verte su due parole: fiducia e resilienza. “Il sostegno politico fornito dal Governo è stato appropriato e ha aiutato l'economia a far fronte alle ricadute pandemiche”. Parole di grande apprezzamento che giungono dopo anni di scetticismo da parte dei membri del FMI nei confronti della politica economica del Titano. Sono stati evidenziati progressi significativi nell'affrontare i problemi strutturali del settore finanziario e le decisioni prese al riguardo di Cassa di Risparmio e del 5ter. Il sostegno agli investimenti grazie al collocamento sui mercati del Titolo di Stato ha ricevuto piena approvazione. Ovviamente, il FMI tocca tasti delicati come quello degli NPL, della ristrutturazione del sistema finanziario e della necessità di interventi forti per il settore turistico. Facendo notare come la crisi non sia finita e come grave possa essere l'impatto nel lungo termine, il Fondo Monetario rende merito alla gestione sanitaria e ad un esecutivo capace di far emergere dati positivi che dovranno essere base per la prossima ripartenza. Nell'analisi della massima organizzazione economica internazionale, appare chiaro come il governo sammarinese stia ricostruendo la fiducia nutrita dalle controparti estere, gestendo nel contempo l’emergenza sanitaria. Una decisa inversione di rotta rispetto ai precedenti report che sottolineavano solo una serie infinta di punti deboli, di criticità, di scelte sbagliate. Nella consapevolezza della molta strada da percorrere, il Movimento RETE continuerà a lavorare affinchè, nonostante la terribile congiuntura, si riesca a dare speranza in un futuro roseo a San Marino e ad i suoi cittadini.

cs Movimento RETE