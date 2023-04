Rete FTTH AASS: fibra ottica fino alle abitazioni nei Castelli di Faetano e Montegiardino

I lavori della rete in fibra ottica FTTH AASS procedono senza sosta e sono stati completati nei Castelli di Faetano e Montegiardino. Si invita l’utenza a verificare la copertura aggiornata della propria via sul sito web www.aass.sm, alla sezione Tlc – Fibra ottica FTTH. Si ricorda che in queste zone è stabilito per il 31 maggio 2023 il termine per ottenere gratuitamente (*) la realizzazione della risalita verticale, tratto terminale di fibra ottica fino all’interno dell’unità immobiliare da richiedere agli Installatori abilitati (sito web www.aass.sm, sezione Tlc – Fibra ottica FTTH – Installatori abilitati). Tuttavia, è sempre garantito l’accesso al contributo di AASS in tutte le località già raggiunte dal servizio (**) presentando all’Installatore il contratto di attivazione del servizio Internet, sottoscrivibile con gli Operatori concessionari (sito web www.aass.sm, sezione Tlc – Fibra ottica FTTH – Operatori concessionari), relativo al collegamento FTTH da realizzare.

Cs - AASLP