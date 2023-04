Rete. Giornata mondiale della Terra. Ognuno dovrebbero sentirsi impegnato a rispettare “l’Etica dell’Ambiente”

Il nostro Pianeta sta male. Ha la febbre alta. Lo dimostra la temperatura globale, aumentata di più di un grado nell’ultimo secolo, con la tendenza irreversibile a crescere ancora. La strada da percorrere per invertire questa tendenza è chiara e si chiama transizione ecologica ed energetica, che dovrà caratterizzarsi non come fenomeno di “green-washing” troppo spesso utilizzato solo per finalità di marketing, ma come un cambiamento radicale dei processi produttivi e dei comportamenti ambientali da parte di tutti i cittadini. Lo ha ricordato anche l’Ecc.ma Reggenza nel primo intervento all’Aula Consiliare, richiamando una “doverosa coscienza ambientale”. Di seguito, la sollecitazione a tutti gli attori ad incentivare e a concretizzare gli impegni per favorire la cooperazione internazionale in materia. “Rispetto ad un ambientalismo sempre più di facciata sono le piccole azioni, anche quotidiane – ha detto la Reggenza - che cambiano il mondo”. Ciò significa che ognuno deve fare la sua parte in termini di risparmio energetico, riduzione degli sprechi, di riciclo e di rispetto della natura.

Movimento RETE