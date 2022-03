Rete: giustizia, processo Mazzini, dirigenza PA, avvenimenti che hanno coinvolto politici nell'ultimo "Mercoledì con RETE”

Rete: giustizia, processo Mazzini, dirigenza PA, avvenimenti che hanno coinvolto politici nell'ultimo "Mercoledì con RETE”.

I graditi allentamenti delle restrizioni relative alla pandemia, hanno consentito lo svolgimento della qualificante iniziativa del Movimento RETE che mette al centro della sua iniziativa politica il dialogo diretto con i cittadini. Presso la sede, ieri si è tenuto il primo "Mercoledì con RETE” in presenza, con una interessante partecipazione. I temi trattati hanno riguardato la riforma della giustizia, lo stato di diritto, le risultanze del processo Mazzini, le nuove norme per la dirigenza della PA, avvenimenti che hanno coinvolto personaggi politici. Sono emersi anche spunti da inserire nel documento politico programmatico che RETE sta predisponendo e proposte di implementazione ai Progetti Legge in via di realizzazione. Il prossimo incontro dei “Mercoledì con RETE” si terrà mercoledì 20 aprile 2022 dalle 17:30 alle 19:30, sempre presso la sede. Sono invitate a partecipare tutte le persone desiderose di chiarimenti politici da parte di RETE, persone che abbiano idee, proposte o solo voglia di confrontarsi con altri cittadini e i membri del Direttivo del Movimento.

c.s. Rete

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: