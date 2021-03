RETE: Il Collegio Garante boccia il Sindacato della Reggenza Mancini-Zafferani

RETE: Il Collegio Garante boccia il Sindacato della Reggenza Mancini-Zafferani.

Apprendiamo che, in data odierna, il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme si è pronunciato in merito all’azione di Apprendiamo che, in data odierna, il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme si è pronunciato in merito all’azione di sindacato promossa nei confronti degli ex Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Tramite la sentenza n. 5 del 2021 i Garanti hanno rigettato interamente tutti i diciassette addebiti che erano stati contestati alle Loro Eccellenze.

Il Movimento RETE non può che esprimere soddisfazione per l’esito di questa vicenda che, politicamente, ha rappresentato l’ennesimo tentativo di contrastare un percorso di giustizia e di rinascita del Paese.

Non vogliamo addentrarci nel merito di provvedimenti giudiziari, ritenendo che potere politico e potere giudiziario viaggino su percorsi vicini ma paralleli. Siamo sempre comparsi, sotto ogni veste, dinnanzi all’autorità giudiziaria e continueremo a farlo, portando, nella maniera adeguata e legittima le nostre ragioni e motivazioni e, in caso, continueremo a farlo.

Preso atto dell’ennesimo provvedimento che sancisce la distanza degli esponenti del Movimento RETE dalla falsa e malevola rappresentazione della realtà che viene costantemente narrata, attendiamo rispettosamente le future pronunce del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Movimento RETE





I più letti della settimana: