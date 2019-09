Rete: il paese non può permettersi di continuare ad essere tenuto in ostaggio da interessi particolari

Lo stato di salute di Adesso.sm si sintetizza nello squallido episodio di ieri in aula consiliare: a parole si pretende unità quando non si è capaci di esprimerla nei fatti. La posizione contraria e di astensione di Alleanza Popolare, alias Repubblica Futura, insieme alle defezioni di alcuni membri di maggioranza presenti a Palazzo ma assenti al momento dell’appello, ha impedito la procedura di urgenza sulla legge di assestamento di bilancio palesando in modo inequivocabile la frattura della coalizione di governo. Le conseguenze? È presto detto: rallentamento del percorso di risoluzione di banca Cis in un momento in cui la fiducia di cittadini e correntisti è ai minimi storici. In un momento in cui la tanto decantata “responsabilità” avrebbe dovuto suggerire risposte certe e non tentennamenti, ancora una volta il colpo di coda di Alleanza Popolare ha fatto sì che le esigenze di perpetuazione del partito sugli scranni governativi si piegassero di fronte alle esigenze del paese. Tutto pur di impedire che una crisi di governo conclamata, certificata, sottoscritta da tutti i partiti si traduca in una estromissione di Alleanza Popolare dalla stanza dei bottoni, che occupa senza sosta da 13 anni di fila non perdendo occasione per invocare il pericolo di “restaurazione” quando lei stessa ne è protagonista. Il paese non può permettersi di continuare ad essere tenuto in ostaggio da interessi particolari che niente hanno a che vedere col bilancio, con le riforme o con qualunque intervento di risanamento. Di fronte alla presa d’atto trasversale della fine della legislatura, l’unica risposta sono le dimissioni immediate dei membri della maggioranza e la possibilità di affrontare in maniera paritaria - liberi da pressioni e ripicche - una legge di bilancio che, forse per la prima volta da decenni, sia realmente frutto di un confronto in grado di coinvolgere gli attori politici, economici e sociali, sottraendola all'influenza di ricatti incrociati e regie esterne.

Movimento RETE