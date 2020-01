Rete incontra i cittadini, per non perdere le buone abitudini

È giusto non perdere le buone abitudini, pertanto il Movimento RETE vi invita giovedì 30 gennaio alla consueta serata “Post Consiglio” ad Acquaviva presso la Sala del Castello alle ore 21:00 per parlare di quello che è successo nell’ultimo Consiglio Grande Generale. Parleremo dell’ordine del giorno che vuole fare chiarezza in merito alla vicenda legata alle telecomunicazioni, alla Public Netco, a ZTE e al contratto di oltre 12 milioni di euro dai risvolti molto contradditori. Le nuove tecnologie impatteranno sugli equilibri economici e geopolitici su scala globale, per cui serve capire come il progetto portato avanti con un solo operatore possa garantire la sicurezza senza frenare il necessario sviluppo del sistema San Marino. Inoltre tratteremo i decreti, da quello sulla patrimoniale a quello a sostegno dei depositanti delle banche, che sono stati ratificati andando a modificare alcuni aspetti mantenendo la parte buona del lavoro già fatto. E poi la nomina del nuovo Collegio Garante, le nomine Consiliari e la visita del Fondo Monetario Internazionale. Insomma tanta carne al fuoco e come sempre i Consiglieri risponderanno a tutte le vostre domande e curiosità.



