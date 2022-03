RETE: Intensificare l’azione politica

L’Assemblea del Movimento, riunitasi presso il Centro Sociale di Fiorentino, si è aperta con le relazioni del Presidente Paolo Rondelli e del Segretario Emanuele Santi per una analisi generale della situazione politica. È stata illustrata la posizione assunta dalla nostra Repubblica sull’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia che comporta l’assunzione di precise responsabilità in termini di aiuti umanitari, di accoglienza dei profughi, di assistenza sanitaria e di varie iniziative che si riterranno necessarie. È stata analizzata a fondo la situazione politica mettendo in rilievo una serie di criticità e di difficoltà operative del governo in cui RETE è impegnata da oltre due anni e indicando la linea politica e programmatica per un rilancio dell’azione della Maggioranza. Sono stati evidenziati i punti strategici per concretizzare il cambiamento e per mettere in sicurezza il Paese. Nel corso del dibattito l’Assemblea ha espresso grande preoccupazione per gli eventi di guerra in Ucraina e ha manifestato pieno sostegno alle iniziative di accoglienza e di solidarietà e ha confermato con forza la sua contrarietà alle guerre e la sua vocazione alla pace e alla libertà dei popoli. Ha espresso disappunto per le indagini penali condotte nei confronti di cittadini che hanno pubblicato articoli sulla stampa locale. Ha manifestato preoccupazione sul ritardo delle riforme e del cambiamento, invitando il Consiglio Direttivo a elaborare, con il contributo dei Gruppi di Lavoro, un documento politico e programmatico da sottoporre all’Assemblea stessa, nonché alla maggioranza governativa, con l’obiettivo di produrre un cambio di passo verso il consolidamento della finanza pubblica e privata, verso un proficuo rapporto con l’Italia e con l’Unione Europea, verso un rafforzamento e un miglioramento dello stato sociale, verso una concreta politica economica e occupazionale. L’Assemblea ha infine chiarito che la permanenza di RETE al governo dipende dalla volontà della maggioranza di intensificare la sua azione politica sulla strada di un concreto e fattivo cambiamento.









Comunicato stampa

Movimento RETE