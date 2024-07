Rete. Interrogazione relativa allo stato di attuazione della Legge 27 settembre 2022 n. 127 “Regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza” e rispetto alla verifica delle azioni intraprese per l’accesso agevolato ai metodi contraccettivi

Con riferimento alla nostra interrogazione del 23 ottobre 2023 relativa allo stato di attuazione della Legge 27 settembre 2022 n. 127 “Regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza”; visto l’articolo 3, comma 3, della Legge 127/2022 il quale prevede che: “I contenuti delle campagne informative di cui al comma 1, lettera b) sono elaborati ed aggiornati a cura dell’ISS, resi fruibili alle persone con disabilità sensoriali e tradotti, oltre che in lingua inglese, nelle principali lingue straniere, in base alla nazionalità di origine dei migranti presenti nella Repubblica di San Marino”; considerato che le campagne di cui sopra sono quelle rispetto a cui la Legge prevede che ISS e Scuola “si impegnano a realizzare e diffondere campagne informative, in particolare verso i giovani, anche attraverso i media e lo sviluppo di applicazioni, sui temi della prevenzione delle gravidanze indesiderate e delle malattie o infezioni a trasmissione sessuale”; considerato che in occasione della risposta orale alla nostra precedente interrogazione, avvenuta nel corso della seduta del Consiglio Grande e Generale del 23 novembre 2023, il Segretario di Stato referente (Segretario di Stato per la Giustizia, in sostituzione del Segretario di Stato per la Sanità) ha comunicato che la campagna informativa prevista dall’articolo 3, comma 3 sarebbe stata completata e messa a disposizione della popolazione entro i primi mesi del 2024; data l’importanza della contraccezione maschile e femminile nella prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate; considerati infine i numerosi impegni che la Legge 127/2022 prevede in capo allo Stato e al fine di ottenere aggiornamenti e chiarimenti.

si interroga il Congresso di Stato per conoscere

1) per quale motivo non siano ancora disponibili le campagne informative citate in preambolo, e rispetto alle quali il Segretario di Stato per la Sanità aveva comunicato una tempistica ben precisa (primi mesi 2024), e quando si intenda attivarle;

2) a che punto sia l’attivazione dei servizi presso il Consultorio di cui all’articolo 2 comma 2 della Legge 127/2022. Si prega di fornire i dettagli per ogni lettera del comma 2, di motivare eventuali disservizi e di specificare quanto personale sanitario è dedicato ad ogni singolo servizio;

3) lo stato di attuazione delle iniziative e dei programmi previsti dall’articolo 3 relativo alla prevenzione delle gravidanze indesiderate ed educazione alla sessualità. Si prega di fornire i dettagli per ogni lettera di cui ai commi 1 e 2 dell’art 3 e di motivare eventuali disservizi o inattività. Si prega altresì di fornire dettagli circa i commi 4 e 5;

4) lo stato di attuazione delle attività formative di cui al comma 6 dell’art. 4 “L’ISS organizza momenti di formazione periodica, confronto e aggiornamento, per tutti gli operatori, sanitari e non sanitari, coinvolti nelle varie fasi connesse all’interruzione volontaria di gravidanza”;

5) quanti sono i sanitari e i non sanitari dipendenti ISS che, dall’entrata in vigore della Legge 127/2022, hanno comunicato al Comitato Esecutivo la scelta di obiezione di coscienza rispetto alle procedure di IVG, ai sensi dell’art. 15. Si prega inoltre di specificarne anche il numero percentuale in relazione al totale dei dipendenti ISS chiamati dalla legge a rendere tale dichiarazione;

6) a quanto ammonti la spesa annuale dell’ISS per garantire la pillola contraccettiva femminile quale farmaco mutuabile. Si prega di fornire i dati degli ultimi dieci anni al fine di poter meglio comprendere l’andamento delle richieste, specificando le fasce d’età a cui viene prescritta;

7) a quanto ammonti l’introito annuale delle Farmacie sammarinesi per la vendita di profilattici. Si prega di fornire i dati degli ultimi dieci anni;

8) se l’abbassamento all’6% dell’aliquota sulle importazioni per alcune tipologie di contraccettivi, previsto dall’articolo 13 comma 1 della Legge 127/2022, abbia prodotto un effettivo abbassamento dei prezzi degli stessi. Si prega di fornire un grafico o una tabella riepilogativa della variazione di prezzo;

9) se l’abbassamento al 6% dell’aliquota sulle importazioni per i prodotti igienici femminili, previsto dall’articolo 13 della Legge 171/2022, abbia prodotto un effettivo abbassamento dei prezzi degli stessi. Si prega di fornire un grafico o una tabella riepilogativa della variazione di prezzo;

10) quando si prevede di convocare la IV Commissione Consiliare Permanente per la presentazione della relazione sull’attuazione della legge 127/2022, prevista dall’art. 20 della stessa.

c.s. Movimento Rete

