Rete interviene su Carisp.

Dal prossimo anno Carisp farà risparmiare 30 milioni di euro allo Stato. Abbiamo ereditato una situazione in Cassa di Risparmio che vedeva una perdita strutturale per circa 18 milioni di euro annui a cui vanno aggiunte, annualmente, le spalmature per il buco del 5ter. Nel 2020, 22 milioni, per un totale in uscita di 40 milioni. Con l’operazione fatta nell’ultima Finanziaria, lo Stato ha sostituito l'attivo infruttifero pari a oltre 450 milioni con un titolo di stato irredimibile di pari valore. Cassa di Risparmio potrà utilizzare questo titolo come sottostante ad operazioni di Pronti Contro Termine o come volano per produrre reddito. Il risultato sarà un bilancio di Cassa vicino al pareggio e non perderà più 18 milioni ad ogni esercizio; non vi sarà l’esborso della quota annuale della spalmatura di 22 milioni e, a carico del bilancio dello Stato, rimarranno solo gli interessi sul titolo irredimibile di circa 10 milioni. Lo Stato, con questa operazione, risparmierà 30 milioni di euro all’anno. Una decisa inversione di rotta, considerato che fino a poco tempo fa il gruppo legato a Confuorti lavorava per svalutare Cassa di Risparmio e appropriarsene e, da quanto emerge anche dalla Relazione della Commissione di inchiesta, ci stava per riuscire. Le menzogne dell’opposizione, ossia di quella parte politica che aveva irresponsabilmente creato un autentico disastro, saranno smentite da una Cassa di Risparmio finalmente risanata. E' un grande risultato nell’interesse del Paese.

