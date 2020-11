RETE invita tutta la cittadinanza ad andare a votare per le elezioni delle Giunte: "Voto in sicurezza"

Mancano pochi giorni alle elezioni delle nuove Giunte di Castello. Saranno votazioni importanti, come sempre quando si tratta di scegliere i rappresentanti dei cittadini e conferire loro il mandato di portare avanti le scelte più giuste per la comunità. La grande novità di queste amministrative è che per la prima volta avranno la possibilità di votare anche i cittadini non sammarinesi, che sono residenti da almeno 10 anni, e potranno così scegliere di essere parte attiva del proprio Castello. RETE invita tutta la cittadinanza ad andare a votare ed esprimere un diritto costituzionale. In diversi Castelli sono presenti le liste uniche, ciò non giustifica all’astensionismo: affinché l'elezione sia valida occorre che almeno il 35% degli elettori vada a votare. Il Castello che non raggiunge tale percentuale di votanti sarà chiamato a ripetere le elezioni (con conseguenti costi aggiuntivi per lo Stato). Ricordiamo che l’elettore dopo aver espresso il voto di lista, tracciando un segno sul nome e cognome del candidato a Capitano di Castello prescelto, o sul simbolo della lista, può anche indicare non più di due voti di preferenza per Membro di Giunta. RETE plaude al rispetto che tutti i cittadini sammarinesi stanno dimostrando per le norme anti-covid e proprio all’insegna di questo importante senso civico, che ha consentito alla nostra Repubblica di mantenere aperte le sue attività, anche le operazioni di voto si svolgeranno nella massima sicurezza. A tal fine sono state predisposte tutte le necessarie misure di precauzione affinché, ogni elettore, possa accedere ai seggi circondato dalle massime tutele sanitarie. Non solo, ma anche per coloro che sono in quarantena o in isolamento, sono state previste modalità organizzative per il voto a domicilio. La tornata elettorale che ci aspetta sarà – ne siamo certi – un’ulteriore dimostrazione del senso di appartenenza e del dovere sociale che è sempre stato caratteristico della nostra comunità. Oltre a quella capacità e consapevolezza di convivenza con il virus, per le quali molti ci stanno prendendo ad esempio. Buon voto a tutti.

