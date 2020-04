Rete: l'augurio alle Loro Eccellenze, per la volta esponente del movimento sarà Capitano Reggente

Il Consiglio Grande e Generale, nella seduta dello scorso 18 marzo, ha designato i Consiglieri Alessandro Mancini e Grazia Zafferani per la carica di Capitani Reggenti nel semestre 1° aprile - 1° ottobre 2020. Per la prima volta un’esponente di RETE avrà l’onere e l’onore di esercitare il ruolo di Supremo Magistrato. In un momento così duro, nel perdurare di un’emergenza sanitaria andatasi a sommare a quella finanziaria, vi è coscienza della complessità del periodo, soprattutto per il peso sociale, economico, morale che sarà eredità della pandemia in corso. Il Movimento RETE formula alle Loro Eccellenze il proprio augurio di buon lavoro, nella certezza che tale auspicio sarà foriero di unità e solidarietà nazionale in un'epoca di rara difficoltà che il Paese dovrà lasciarsi alle spalle quanto prima.

c.s. Movimento RETE