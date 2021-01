Rete: l'importanza dell'accordo bilaterale per l'energia

Nell’ultimo giorno del 2020 il governo sammarinese ha siglato con l’Italia l’accordo per l’energia. Un fatto sicuramente non minimale perché racchiude più significati. La prima rilevanza, di natura politica, descrive il recuperato rapporto bilaterale che consente ai due Paesi di sedersi al tavolo e trattare alla pari problematiche comuni, pur nelle rispettive difformità e necessità. Su questo aspetto governo e maggioranza hanno investito moltissimo, nella consapevolezza che qualsiasi obiettivo in tema di economia non possa essere raggiunto se non in accordo con la controparte italiana. Altro aspetto molto importante è quello tecnico e finanziario in quanto San Marino, nella fattispecie l’AASS, potrà continuare ad acquistare sul mercato energetico europeo, a costi molto vantaggiosi, l'energia per soddisfare il proprio fabbisogno. Questo permetterà di contenere le tariffe, di continuare a mantenere inalterata la qualità dei servizi offerti ai cittadini e di garantire anche i numerosi servizi non remunerativi. Pensiamo, ad esempio, al trasporto scolastico interno usufruito in maniera gratuita da tutti gli studenti e finanziato interamente dall’Azienda. L’intesa appena sottoscritta consente all’AASS di continuare ad erogare prestazioni di eccellenza, svolgendo così un importante funzione sociale contribuendo a contenere i costi per famiglie e imprese.

