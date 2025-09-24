RETE: La maggioranza scricchiola, è evidente il fallimento della proposta portata avanti da Gatti.

La maggioranza scricchiola, è evidente il fallimento della proposta portata avanti da Gatti.

Le migliaia di persone che ieri hanno protestato in Piazza della Libertà durante lo sciopero generale, così come quelle che la sera hanno riempito la sala Montelupo all’incontro pubblico organizzato dall’opposizione, hanno lanciato un messaggio inequivocabile al Governo: la narrazione di Gatti è fasulla e la pseudo riforma IGR va ritirata!

Intanto sempre nella giornata di ieri, la maggioranza è riuscita a peggiorare ulteriormente il provvedimento in Commissione Finanze, con emendamenti tenuti nascosti fino all’ultimo perché indecenti.

La novità di oggi è che, dopo l’incontro con i sindacati, la maggioranza ha deciso di sospendere i lavori della Commissione fino a domani pomeriggio: una scelta decisamente contraddittoria visto che, solo poche ore prima, avevano bocciato la medesima richiesta di sospensione avanzata dall’opposizione, ma che accogliamo con favore.

Probabilmente la maggioranza scricchiola e questo è un modo per prendere tempo perché non trovano una quadra neanche internamente.

Una cosa è certa: dopo la straordinaria mobilitazione popolare di ieri, il fatto stesso che si siano fermati oggi e che non ci sia alcuna certezza su come intendano procedere rende evidente il fallimento della proposta portata avanti da Gatti.

La DC appare ormai imprigionata nella sua linea del muro contro muro.

Al resto della maggioranza, soprattutto quella che si dichiara di sinistra, consigliamo di farsi un profondo esame di coscienza, sempre che gli elettori in piazza ieri gli abbiano ricordato di averne una.



Comunicato stampa

RETE







