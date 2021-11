RETE: La ripartenza del turismo da protagonisti: competenze e opportunità

Analisi, proposte e collaborazione con gli operatori nella serata pubblica organizzata da RETE Desk giovedì 18 novembre, ore 21, presso la Sala Polivalente di Murata La seconda serata pubblica organizzata da RETE Desk intende entrare nel merito delle tematiche turistiche messe a punto dopo settimane di formazione e analisi. La focalizzazione sul turismo come primo ambito di attenzione del gruppo è risultata spontanea ed immediata, in quanto rappresenta una delle risorse più importanti del Paese e sicuramente quella più naturale. Identificare i flussi turistici, le modalità di spostamento, le mutate tipologie di accoglienza ricercate e la collaborazione con gli operatori del settore diventano imprescindibili per “la ripartenza del turismo da protagonisti”. A tal fine, già nelle settimane scorse, una delegazione di Rete Desk ha cominciato un primo ciclo di incontri con gli operatori del settore per ascoltare le loro idee e le loro necessità pratiche. L’appuntamento è per giovedì 18 novembre, ore 21, presso la Sala Polivalente di Murata con i relatori Emilio Della Balda, Davide Ugolini e Andrea Ciavatta. Condurrà la serata la giornalista Angela Venturini. La cittadinanza è invitata.

