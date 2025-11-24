RETE: La violenza contro le donne non è un’emergenza episodica, ma un fenomeno globale e strutturale

Il 25 novembre ci pone ogni anno di fronte a un’amara verità: la violenza contro le donne non è un’emergenza episodica, ma un fenomeno globale e strutturale. Secondo i dati di UN Women e UNODC, nel 2023 85.000 donne e ragazze sono state uccise intenzionalmente nel mondo: una ogni dieci minuti. Il 60% assassinato da partner o familiari.

Sono dati che raccontano un dramma che attraversa confini, culture e generazioni.

Come RETE siamo schierati contro ogni forma di violenza e convinti che la politica debba assumersi la responsabilità di trasformare le parole in atti concreti. A San Marino, anni di battaglie hanno già permesso conquiste importanti, come l’introduzione del reato di molestie sessuali, fortemente voluta da RETE.

Ma restano nodi che non possiamo ignorare e che ci ancorano al Medioevo, come la permanenza nella normativa sulle molestie della “riprensione” (una semplice ramanzina) come potenziale sanzione: un passaggio obsoleto, paternalistico e umiliante per le vittime.

La violenza si combatte anche eliminando le norme, come questa, che la minimizzano.

Questa giornata non può essere un esercizio di retorica: deve rappresentare un appello alla responsabilità di tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, perché San Marino abbia finalmente una legge moderna, efficace e rispettosa della dignità delle donne.

Perché ogni donna abbia il diritto di vivere libera dalla paura.

Noi continueremo a fare la nostra parte, con serietà, coerenza e senza mai voltare lo sguardo da un’altra parte.

Questa settimana sarà ricca di iniziative di sensibilizzazione sul territorio: come ogni anno, vi invitiamo a partecipare.



Comunicato stampa

RETE

