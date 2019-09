Rete: legislatura finita, si riaccendono le speranze

Dopo mesi di promesse, tentennamenti, fughe in avanti e passi indietro, alcuni Consiglieri di maggioranza hanno finalmente presentato le proprie dimissioni che, aggiungendosi alle 26 già depositate dai Consiglieri di opposizione la settimana scorsa, sanciscono definitivamente la fine della legislatura. Siamo felici? Certamente, perché si riaccendono le speranze per il nostro Paese dopo quasi tre anni di spregiudicato esercizio del potere legislativo ed esecutivo. Siamo preoccupati? Certamente, perché al di là delle considerazioni politiche, il Paese non può permettersi di rimanere l’ultima voce nell’elenco delle priorità. Per il resto, non rinneghiamo nessuna delle battaglie portate avanti in questi anni nonostante ci siano costate denunce, ingiurie e tentativi di sabotaggio. Ancora una volta ci presentiamo di fronte ai cittadini a testa alta, pronti a rispondere alle domande, a raccontare il percorso che ha condotto alla crisi di governo e a condividere le nostre idee per il futuro. Per questo vi invitiamo alla serata pubblica “Crisi di governo: dinamiche, pressioni, scenari futuri” che si terrà mercoledì 25 settembre alle ore 21:00 presso il Centro Sociale di Fiorentino.

