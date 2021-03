Rete Nazionale “Scuola in Presenza”: TorniAMO a Scuola!

La Rete Nazionale “Scuola in Presenza” presidierà nuovamente le piazze d’Italia il 28 marzo per chiedere la riapertura delle scuole.

I comitati Scuole Aperte a Bologna! (Casalecchio di Reno), Scuola in Presenza (Zola Predosa), ApriAMO la Scuola (Zola Predosa), unitamente ai comitati Per la Scuola in Presenza - Ragazzi a Scuola (Rimini), Ravenna per la Scuola (Ravenna), Io C’Ero (Reggio Emilia), Ragazzi a scuola (Cesena), Scuola in Presenza (Parma)

annunciano :

per la giornata di Domenica 28 marzo una manifestazione statica, nel rispetto della normativa anti-Covid, che si terrà dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso la Sede della Regione Emilia-Romagna, Via Aldo Moro 52, lato Piazza Renzo Imbeni, a Bologna. L’evento si inserisce nel quadro della mobilitazione nazionale indetta dalla Rete Nazionale “Scuola in Presenza” cui aderiranno svariate regioni d’Italia per ribadire la richiesta di riapertura immediata e in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado e non solo per i più piccoli. La scuola è un bene essenziale per il Paese e deve essere al centro delle scelte delle nostre Istituzioni. Ad un anno dall’inizio della pandemia, le Istituzioni continuano a non riconoscere l’istruzione in presenza come diritto fondamentale ed essenziale, in violazione della Costituzione. La scuola, ci ricorda l’art. 34 della stessa1, è “aperta a tutti” e tutti gli alunni hanno diritto a un percorso di studi di qualità.

Gli studenti e le loro famiglie stanno ancora una volta pagando un prezzo altissimo, sia in termini di istruzione negata, sia per il danno psicologico e sociale causato dall’uso prolungato della Didattica a Distanza e dell’obbligo innaturale all’isolamento.

Pur apprezzando l’attenzione rivolta dal Governo ai temi sollevati con la nostre manifestazioni in 36 città italiane il 20 e 21 marzo e seguendo con vivo interesse l’evolversi della discussione circa le misure da adottarsi per consentire la riapertura in sicurezza delle scuole, i comitati di genitori, insegnanti e studenti aderenti alla Rete Nazionale “Scuola in Presenza” torneranno a scendere in piazza in maniera coordinata e sicura per chiedere il ripristino tempestivo della didattica in presenza. Non tollereremo, in ogni caso, che si rimandi l’apertura oltre l’8 aprile né che la Didattica a Distanza venga adottata come “soluzione” di lungo termine al problema della pandemia mentre altri Paesi europei si attivano per difendere l’istruzione in presenza.

Uniti da Nord a Sud siamo pronti a mobilitarci in ogni sede per far in modo che gli studenti italiani di ogni regione e di ogni fascia d’età possano godere di uguali diritti e per frenare il crescente gap di formazione e salute nei confronti dei loro coetanei europei.

Nota per la stampa:

La Rete Nazionale «Scuola in Presenza», rigorosamente apartitica e trasversale, raggruppa al momento oltre 30 comitati e associazioni di genitori, insegnanti e studenti di tutta Italia che già da mesi stanno collaborando e si stanno impegnando a favore della scuola. Insieme rappresentiamo oltre 40.000 aderenti e sostenitori che hanno a cuore il futuro del Paese.

La Rete chiede alle Istituzioni di:

1. Riconoscere che l’istruzione è un diritto fondamentale ed essenziale che deve pertanto rimanere svincolato dall’automatismo delle “zone a colori”. Le Istituzioni si devono adoperare per mettere in atto rapidamente tutte le misure necessarie allo svolgimento delle lezioni in sicurezza e in presenza per ogni ordine e grado di istruzione. La scuola deve essere l’ultimo luogo a chiudere in caso di picco di contagi, non il primo. Non si possono avere centri commerciali aperti e scuole chiuse.

2. Rigettare l’uso prolungato e indiscriminato della Didattica a Distanza come strumento di insegnamento in quanto inefficace, svilente per gli insegnanti, discriminatorio per gli studenti provenienti da famiglie fragili e lesivo nei confronti degli alunni con disabilità o difficoltà di apprendimento.

3. Ricordare che la tutela della salute della comunità non si esaurisce nella battaglia al Covid-19, ma deve necessariamente includere la difesa della salute psicofisica, oggi gravemente minacciata in bambini e adolescenti.

Gli eroi di questa battaglia collettiva contro la pandemia non devono essere bambini e ragazzi



ASSOCIAZIONI E COMITATI ADERENTI

Scuola in presenza Parma (Parma, Emilia-Romagna)

Scuole Aperte a Bologna (Casalecchio di Reno, Emilia-Romagna)

Scuola In Presenza (Zola Predosa, Emilia-Romagna)

Io C’Ero (Reggio Emilia, Emilia-Romagna)

Ravenna Per La Scuola (Ravenna, Emilia-Romagna)

Per la Scuola in Presenza: Ragazzi a scuola (Rimini, Emilia-Romagna)

Ragazzi a Scuola (Cesena, Emilia-Romagna)

A scuola! (Milano, Lombardia con sez. di Como, Lodi, Settimo Milanese)

Abruzzo A Scuola (L’Aquila e Avezzano, Abruzzo)

Associazione scuole aperte Campania (Campania)

CIB - Chiedo per i Bambini (Calabria)

Comitato A scuola – Umbria A.p.s (Umbria)

Comitato Genitori Scuola in Presenza (Trieste, Friuli Venezia Giulia)

Comitato scuola in presenza per la provincia autonoma di Trento (Trentino)

Genitori per la scuola Benevento (Benevento, Campania)

La scuola che vogliamo- Scuole Diffuse in Puglia (Puglia)

La scuola è solo in presenza (Monza, Lombardia)

Prima a scuola (Varese, Lombardia)

Giù le mani dalla scuola (Gorla Minore, Lombardia)

Ri(n)corriamo la scuola (Firenze, Toscana)

Riapriamo la scuola della Costituzione (Genova, Liguria)

Ridateci la Scuola (Verona, Veneto)

Scuola in Presenza Arezzo (Arezzo, Toscana)

Scuola in Presenza (Vicenza, Veneto)

Scuole Aperte Chieri (Chieri, Piemonte)

Scuole Aperte Cuneo (Cuneo, Piemonte)

Scuole Aperte Mantova (Mantova, Lombardia)

Scuole aperte Puglia (Acquaviva delle fonti, Puglia)

Scuole in presenza (Roma, Lazio)

SIP - Scuola in Presenza (Messina, Sicilia)

Scuole Aperte Venezia (Venezia, Veneto)

Scuole Aperte Chieri (Chieri, Piemonte) Ass. Comitato Genitori Speciali (Altamura, Puglia) Altamura Autism Friendly (Altamura, Puglia)

Iosonolunopercento (Paternò, Sicilia)

Per informazioni e dettagli: scuoleaperte.bo@gmail.com

Comunicato stampa

Rete Nazionale “Scuola in Presenza”





