Rete: "Nuova edizione del giornalino di RETE in arrivo alle case "

Rete: "Nuova edizione del giornalino di RETE in arrivo alle case ".

È in distribuzione questi giorni il quarto numero del 2023 di “C’era una Svolta”, la rivista di RETE che periodicamente informa il pubblico su temi di attualità politica. È un’edizione che anticipa Halloween parlando di qualcosa di spaventoso per le casse dello Stato: i contributi fantasma! Non solo: continua a raccontare la storia, a tratti horror, del PRG e della sua versione clientelare; analizza la terrificante ipotesi di un governo che guarda solo ai ricchi. Molto toccante l’intervista a “tu per tu” con Jaquelina Beatriz Enriquez, che racconta le sue origini argentine e la sua incredibile esperienza come Maggiordomo della Reggenza. Chi desidera ricevere gratuitamente il giornalino, può richiederlo a RETE (scrivendo una mail con il proprio indirizzo a ceraunasvolta@movimentorete.org) o visionarlo online sul sito www.movimentorete.org/cera-una-svolta/ Movimento RETE.

C.s. Rete

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: