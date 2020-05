Rete: Paolo Rondelli è il nuovo presidente, Santi il segretario politico

Rete: Paolo Rondelli è il nuovo presidente, Santi il segretario politico.

L'Assemblea degli aderenti e dei sostenitori del Movimento RETE - tramite un'inedita votazione con modalità straordinaria sottostante alle restrizioni dovute all’emergenza Covid - ha nei giorni scorsi ratificato le cariche Dirigenziali decise dal Consiglio Direttivo. Il nuovo Presidente è Paolo Rondelli il quale, subentrante a Gloria Arcangeloni, sarà affiancato da Elena Malpeli in qualità di Vice Presidente. Emanuele Santi, nuovo Segretario Politico, sostituirà Andrea Giani, mentre sono state confermate le cariche già ricoperte da Gian Matteo Zeppa e da Daniele Morri, rispettivamente Capogruppo consiliare e Tesoriere. A mezzo della medesima modalità straordinaria, l'Assemblea ha anche approvato il Bilancio 2019 e diverse modifiche allo Statuto, nonché l’entrata di quattordici nuovi membri nel Consiglio Direttivo. Il Movimento RETE esprime i sensi della propria gratitudine e del proprio apprezzamento nei confronti di Gloria Arcangeloni e di Andrea Giani, comunque ancora attivi quali membri del Consiglio Direttivo, per aver guidato la transizione da ferma opposizione a forza di governo senza che mai i tratti identificativi del Movimento venissero meno. Al nuovo Gruppo Dirigenziale, naturalmente insieme a tutto il Consiglio Direttivo, spetta ora la responsabilità di mantenere, in una maggioranza ampia e diversificata, l'identità politica di RETE, volta a cambiare il Paese dopo anni di progressivo impoverimento morale e materiale.

c.s. Movimento RETE



I più letti della settimana: