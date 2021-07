Rete: piena operatività del proprio Desk denominato San Marino International

Il Movimento RETE ha il piacere di annunciare la costituzione e la piena operatività del proprio Desk denominato San Marino International, strumento tecnico in relazione al processo di internazionalizzazione della nostra Repubblica in tutti i settori economici, culturali, sociali ed organizzativi. A tal fine, il Desk avrà il compito di svolgere analisi, raccogliere dati e formulare proposte concrete e pienamente applicabili. Si pone l’obiettivo di analizzare le lacune normative ed operative, fornire risposte concrete, celeri ed efficaci alle esigenze della nostra Repubblica che vive e si sviluppa intorno ad una corretta interpretazione delle tematiche connesse al suo processo di internazionalizzazione. Le attività saranno chiaramente identificabili e accompagnate da una estensione al logo storico: “Competenze e trasparenza al servizio dello sviluppo”. Tutti i componenti del Desk hanno intrapreso un importante percorso formativo specialistico continuativo arricchendo il Movimento RETE di nuove ed importanti competenze nelle tematiche dell’internazionalizzazione, con lo scopo di proporsi come una best practice internazionale e attingendo ulteriori competenze ed esperienze dalle migliori professionalità interne ed estere, a costo zero per i cittadini. Progresso e sviluppo non possono esistere senza trasparenza, uno degli elementi caratterizzanti l'attività di RETE fin dalla sua nascita. L'economia ci insegna che i fenomeni corruttivi e le deroghe ai criteri meritocratici sono i principali elementi ostativi allo sviluppo di ogni Paese nel mondo, incluso il nostro. In questo nuovo progetto le analisi, le iniziative e le proposte che scaturiranno delle migliori competenze disponibili non potranno che avviare un percorso virtuoso in grado di avviare una virtuosa dinamica di sviluppo economico per la nostra Repubblica. Le iniziative già programmate ed avviate dal Desk sono il percorso formativo di tutti i suoi membri e una serie di incontri con gli operatori economici di tutti i settori, al fine di raccogliere e razionalizzare i loro suggerimenti in ottica di sviluppo economico. Il Movimento RETE infine è lieto di invitare la cittadinanza alla serata pubblica organizzata per domani sera, giovedì 22 luglio – ore 21:00 presso la sala polivalente di Murata, nella quale si analizzerà come il Covid abbia condizionato il turismo nel mondo. Ospiti e relatori della serata saranno la Prof.ssa Manuela Presutti e il Prof. Francesco M. Barbini. Se anche tu vuoi aiutare il tuo Paese mettendo al servizio del bene comune le tue competenze, sei il benvenuto. Contattaci al seguente indirizzo email e ti indicheremo i passi successivi per apportare il tuo prezioso contributo: deskinternational@movimentorete.org

Movimento RETE



