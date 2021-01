Rete: pieno sostegno al Governo su mandato all’Avvocatura di Stato per fare luce sul “Caso Titoli”

Pieno sostegno al Governo per la decisione di dare mandato all’Avvocatura di Stato affinché siano verificate le risultanze dei rinvii a giudizio inerenti al “Caso Titoli”. Crediamo fermamente che si debbano percorrere tutte le strade possibili per fare piena luce su una vicenda che ha scosso profondamente la Repubblica, anche a costo di opporsi alle richieste di archiviazione. Ci chiediamo che fine abbiano fatto nelle indagini Confuorti, Grandoni e gli altri sodali, così come ci chiediamo come sia possibile che, a distanza di 3 anni e dopo la pubblicazione di estratti estremamente gravi, si giunga a dire che lo Stato ha perso decine di milioni in Banca Centrale e 110 milioni di fondi pensione, senza che nessuno “guidasse” nulla. Ci chiediamo se sia normale che oggi non esista più quel “piano criminale a danno dello stato” che dettava i decreti emessi dal Governo di Adesso.sm, o le linee inerenti al bilancio di Cassa di Risparmio comunicando con parte del Consiglio di Amministrazione. Ci chiediamo se rientri nella normalità lasciare che soggetti esterni al paese decidano di utilizzare a proprio piacimento risorse pubbliche stabilendo chi dovesse sedere all’interno degli organismi del Paese, come Banca Centrale. Ci chiediamo come sia possibile che agli arresti non sia seguito nulla, e perché a pagare debba essere sempre lo Stato e mai chi lo spolpa. Di una cosa però siamo sicuri: lo Stato ha il dovere di perseguire fino in fondo i responsabili di un dissesto che rimarrà sulle spalle della Repubblica e dei suoi cittadini per decenni, così come è doveroso che divengano pubbliche le esposizioni debitorie all’interno di BNS, ovvero ex Banca Cis. E’ necessario proseguire con determinazione sull’opposizione all’archiviazione e percorreremo tutte le strade possibili perché sia fatta giustizia ed i responsabili siano perseguiti, pagando per i loro misfatti, e non ci faremo scrupoli di fare pressione sul Governo affinché i colpevoli non la passino liscia e paghino fino all’ultimo centesimo, indipendentemente dalla vicinanza a qualsiasi gruppo politico.

Movimento RETE