Rete presenta Pdl per chiedere la per revocare la riserva alla Convenzione multilaterale sulla Mutua Assistenza Fiscale

La legge è uguale per tutti. O almeno dovrebbe esserlo. Oggi però esiste una disparità evidente: chi risiede in territorio è chiamato a pagare fino all’ultimo centesimo di quel che deve, mentre chi ha la residenza all’estero può lasciare debiti senza che lo Stato disponga di strumenti realmente efficaci per recuperarli. Parliamo di diversi milioni di euro all’anno che lo Stato non riesce a riscuotere, da società e persone fisiche che aprono e chiudono attività e che non pagano contributi e monofase, approfittando delle maglie fiscali troppo larghe. Non è una fatalità, ma una questione politica. Nel 2015, al momento della ratifica della Convenzione multilaterale sulla Mutua Assistenza Fiscale, fu inserita dal Governo di allora una “riserva” che ne ha limitato l’efficacia proprio sul fronte della riscossione all’estero. Doveva essere una misura temporanea, ma di fatto non lo è stata e continua a produrre un’ingiustizia palese tra contribuenti: chi è qui paga, chi risiede all’estero troppo spesso no. Per RETE la parità e l'equità non possono essere a geometria variabile. Per questo abbiamo presentato in Consiglio Grande e Generale un Progetto di Legge per revocare la riserva alla Convenzione e rendere effettivo il principio di equità fiscale e di parità tra i contribuenti. Con questo PdL non puntiamo solo a recuperare risorse, che pure è necessario viste le condizioni delle casse dello Stato, ma anche a ristabilire un principio cardine: le regole devono valere allo stesso modo per tutti, senza scorciatoie. Soprattutto non è accettabile che il Governo abbia chiesto sacrifici ai cittadini aumentando la pressione fiscale attraverso la riforma IGR, ma poi non metta in campo strumenti per perseguire i disonesti che non pagano quanto dovuto. Ci auguriamo che le altre forze politiche accolgano con favore la nostra proposta, che è aperta a tutte le osservazioni e modifiche del caso.

C.s. - RETE








