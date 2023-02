RETE: Prima assemblea dell'anno a Fiorentino

Stanco del gossip e delle fake news? Esci dallo schermo, fai politica con RETE! Il Movimento RETE invita la cittadinanza alla prima Assemblea dell’anno che ti terrà lunedì 06 febbraio 2023 - ore 21:00 inizio Assemblea presso il Centro Sociale di Fiorentino (Via la Rena, 47897). L’Assemblea è riservata agli aderenti del Movimento che possono iscriversi per la prima volta o rinnovare presso la sede dello stesso o la sera dell’Assemblea a partire dalle ore 20:00. Le Assemblee di RETE sono riunioni operative che hanno l’obiettivo di individuare concrete linee di azione per i mesi a venire. Per questo invitiamo tutti a partecipare, ad informarsi e porre domande ma soprattutto a portare proposte costruttive. Progettare insieme soluzioni condivise, esercitarsi all'ascolto, approfondire problematiche, esperienze e riflessioni: questo è il nostro obiettivo per proseguire durante questa Legislatura, che ci vede per la prima volta al Governo, consapevoli delle difficoltà e delle criticità che ci troviamo ad affrontare quotidianamente. La partecipazione alla vita politica è il sale della democrazia: il sostegno dei cittadini che ogni giorno portano il loro contributo, che non hanno timore di fare domande, che ci stimolano a fare di più e sempre meglio è per noi, da sempre, essenziale. Vi aspettiamo!

