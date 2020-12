Rete: proposto e approvato articolo su concessione della Residenza Atipica del Pensionato

Rete: proposto e approvato articolo su concessione della Residenza Atipica del Pensionato.

Inserito nella Legge di Bilancio oggetto del tour de force consiliare di questi giorni, è stato nottetempo approvato anche l’articolo di legge proposto dal Movimento RETE e riguardante la concessione della Residenza Atipica del Pensionato. Per arrivare alla formulazione della proposta, RETE ha affrontato un lavoro di analisi e consultazione grazie ai forti rapporti stretti all’interno del Consiglio d’Europa, in particolar maniera con parlamentari ed economisti portoghesi, ciprioti, maltesi e spagnoli. Nel 2009, il Portogallo aveva introdotto un particolare sistema di tassazione per il Residente Não Habitual, negli anni seguenti destinato ad un successo inatteso: sono ad oggi circa trentamila, infatti, i nuovi contribuenti che beneficiano di esenzione e detassazione, su una popolazione attiva di circa dieci milioni di individui. Se tale proporzione di 1 a 400 fosse mantenuta, a San Marino porterebbe circa un centinaio di nuovi residenti nella nostra Repubblica ma, naturalmente, vanno considerate le peculiarità del microstato e un modello statistico che poco si presta alle comparazioni con le grandi nazioni. Recentemente, il Portogallo ha dovuto inserire la retromarcia, passando dall’esenzione totale alla tassazione del pensionato estero con un’aliquota del 10%. Il Portogallo ha cambiato la propria legislazione a causa delle pressioni degli altri stati dell’Europa Unita i quali, pur avendo il potere di adeguare la loro politica fiscale, hanno preferito imporre al Portogallo di tassare ciò che non voleva tassare. San Marino, che giocoforza è una piazza di massima appetibilità per i pensionati italiani, ma anche per i cittadini di altre nazioni con le quali sussista un reciproco accordo contro le doppie imposizioni fiscali, propone una tassazione fissa al 7%. La nostra millenaria Repubblica non è distante dalla Mitteleuropa, è incastonata nell’Italia Medievale ad un’ora di macchina da quello che è il sogno per eccellenza dei ricchi britannici, ossia la Toscana; è protetta da confini che ne preservano la natura e la criminalità è praticamente assente. Il Movimento RETE pone grande fiducia nella fruttuosità di questo provvedimento di legge per i benefici al settore immobiliare e nella speranza che giungano investitori interessati allo sviluppo della silver economy nel nostro Paese.

c.s. Movimento RETE

