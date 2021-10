Rete pungola Libera e RF: passare dalle parole ai fatti

Libera e Repubblica Futura, nonostante le varie riorganizzazioni, cambi di denominazione ed operazioni di rebranding, rimangono, almeno in parte, le stesse organizzazioni del passato: soggetti politici che hanno più o meno direttamente contribuito a portare il Paese nella difficilissima situazione nel quale versa attualmente. Ciò che invece ci rallegra è la voglia di giustizia, equità e trasparenza delle due forze di opposizione, che condividiamo in pieno! Se è realmente questo lo spirito che sta muovendo Libera e RF e non invece, come potrebbe apparire, mera strategia politica a tinte demagogiche volta a delegittimare RETE, siamo certi che queste forze politiche si spenderanno con altrettanto fervore al nostro fianco per fare emergere, ad esempio, le responsabilità rilevate dall’Audit nel sistema sanitario. I due partiti conoscono bene la relazione presentata ormai un mese fa in commissione sanità alla presenza dell’attuale Comitato Esecutivo, quindi comprendono altrettanto bene quali siano i problemi che la politica oggi ha dovuto affrontare oltre all’emergenza pandemica. Se la volontà è quella di risolvere i problemi del sistema sanitario, perduranti ormai da anni e sostenere le scelte che potranno scardinare finalmente le cattive abitudini, che ingessano ogni possibile cambiamento a beneficio di tutta la cittadinanza, allora siamo aperti alla collaborazione. Nel caso in cui, invece, il movente sia relativo alla solita tecnica, ormai ben collaudata, di demolire chi tenta realmente di apportare un cambiamento, non possiamo che prenderne tristemente atto. Vogliamo, infine, sorvolare sulle dichiarazioni stonate dettate dall’opportunismo di chi tenta di crearsi una visibilità utile nella prossima campagna elettorale. Tutte condotte perfettamente legittime, ma non troppo utili al Paese.

Movimento RETE

