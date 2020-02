Rete replica a Michelotti: "Frustrato per il fallimento di tutta la linea politica della sua Segreteria"

RETE, fin dall'inizio dell'attività di opposizione nel 2012, ha sempre e solo chiesto che ogni azienda del territorio rispettasse la legge e pagasse quanto dovuto allo Stato, senza favoritismi verso questo o quell'imprenditore. Oggi, la posizione di RETE non è cambiata di un millimetro, perché non c’è altro interesse che alberghi nel Movimento che non corrisponda con l'interesse dello Stato e del cittadino. Non essendo stato questo l’indirizzo che ha contraddistinto l’azione di governo di Augusto Michelotti capiamo che certe cose non le si possa capire, ma anzi dimostra la frustrazione per il fallimento di tutta la linea politica della sua Segreteria. Ora il suo nemico è diventato RETE e annunciando la volontà di sedersi sulla riva del fiume ad attendere, non fa altro che fare quello che faceva da Segretario, cioè nulla, come ha lasciato che tante cose si muovessero nel silenzio della sua impotenza. Ricordiamo che la Segreteria agli Interni non ha la delega al territorio ma che già è all'opera in coordinamento con la Segreteria al Territorio e alla Sanità cercando di rivedere gli enormi danni ereditati. E lo si sta facendo incontrando una ad una le Giunte di Castello come Michelotti e il suo governo non hanno mai fatto. Rete dal canto suo sta continuando ad incontrare i cittadini nelle sue consuete serate Post Consiglio per tenere aggiornata la cittadinanza di quello che si sta facendo e la prima serata di RETE questa volta da maggioranza, è stata proprio ad Acquaviva. Serate alle quali invitiamo anche il Sig. Michelotti per porci le domande che ritiene opportune. Una volta Augusto Michelotti era sulla stessa lunghezza d'onda dell'azione di RETE, ovvero la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Se tali intenti, e conseguenti battaglie, torneranno ad essere di nuovo anche suoi, troverà già RETE impegnata in prima linea sullo stesso fronte.

c.s. Movimento RETE