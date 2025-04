Rete: Residenze fiscali non domiciliate, Beccari fa marcia indietro… per prendere la rincorsa

Nella Commissione di ieri il Segretario agli Esteri Beccari ha rispettato l’impegno preso per fare una delibera del Congresso con parere negativo al progetto della San Marino World e a ritirare l’autorizzazione ad operare come società di gestione… Ma questo non è sufficiente. Infatti: non ha abrogato le circolari attuative contro legge; non ha abrogato gli articoli istitutivi delle RFND; non ha revocato la licenza a SM World e non ha fatto azioni di responsabilità. In questo modo altre società potrebbero ripresentare lo stesso progetto perché le norme che istituiscono le RFND restano valide.

Insomma quando nei primi mesi della legislatura Beccari diceva in aula che il progetto non sarebbe andato avanti stava mentendo. È del tutto evidente che il 30 aprile 2024, con un Governo in ordinaria amministrazione, qualcuno già sapeva dell’albergone sul lotto agricolo di Cailungo e che, per sbloccarlo, si sarebbe resa necessaria una vasta modifica del PRG. Se ne sono accorti un anno dopo -perché scoperti- ma ancora qualcuno si ostina nel non voler vedere asetticamente cosa riportano i documenti portati, ed hanno ancora il coraggio di parlare di “battaglie politiche strumentali”!

Abbiamo la sensazione che questa retromarcia ci sia stata solo perché Beccari è stato scoperto, altrimenti il progetto sarebbe andato silenziosamente avanti, tenendo all'oscuro i cittadini. Le azioni intraprese fino ad ora non sono sufficienti a scongiurare nuovi tentativi in questa direzione.

